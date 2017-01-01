Минздрав официально признал нутрициологов и нейропсихологов

Минздрав обновленный перечень должностей медицинских и фармацевтических работников: в него добавили 11 новый специальностей и убрали 17.

Среди новых компетенций: аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, нейропсихология, нутрициология, стоматология, судебная экспертиза и эргореабилитация.

С 1 сентября 2017 года в перечень новых медицинских специальностей добавят паллиативную медицинскую помощь.

с 1 сентября 2026-го исключат 14 специальностей: врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка, диабетолог, клинический миколог, лабораторный миколог, лаборант, офтальмолог-протезист, городской педиатр, подростковый психиатр, подростковый участковый психиатр, участковый психиатр-нарколог, сексолог, сурдолог-протезист, подростковый терапевт и зубной врач.

С 1 сентября 2028 года из списка уберут направления "бактериология", "вирусология" и "паразитология".

Изменения не скажутся на качестве оказываемой населению медицинской помощи. Функции исключаемых специалистов перераспределят в рамках более широких специальностей, уточнили в Минздраве.