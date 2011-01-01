Певца Александра Буйнова сразил инсульт - SHOT

Александр Буйнов перенес инсульт. Прославленный исполнитель неделю провел в больнице.

Известный певец Александр Буйнов был госпитализирован еще в мае. Тогда ему поставили диагноз ишемический инсульт, утверждает SHOT. Медики стабилизировали состояние Буйнова и, когда его показатели пришли в норму, отпустили домой. Знаменитому артисту рекомендовали ограничить физические нагрузки и больше отдыхать.

Сейчас Буйнов уже вернулся к творческой деятельности и регулярно выходит на связь с подписчиками в соцсетях.

Отметим, что прославленный исполнитель долгое время борется с онкологией. Артист публично не говорит о своем диагнозе, поэтому достоверно не известно, что именно с ним происходит. Перед поклонниками певец старается сохранять бодрость духа и всегда улыбается. Его рабочий график расписан на месяцы вперед.

Отметим, что в 2011 году у артиста наступила ремиссия. Однако операции не избавили Александра Буйнова от недуга окончательно, до конца жизни ему нужно принимать специальные препараты под строгим наблюдением врачей.

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