Бузова готова родить Лепсу: "Григорий, номер ты знаешь"

В начале года Ольга Бузова отметила круглую дату. Звезде скандально известного реалити-шоу "Дом-2" исполнилось 40 лет. К юбилею она пришла в статусе свободной женщины, не обремененной детьми.

Однако поющая ведущая не теряет надежды стать женой и матерью. В новом интервью зашла речь о Григории Лепсе, и Ольга Бузова высказала готовность стать ему надежной спутницей жизни и даже родить ребенка. "Мне нравится, как сочетаются наши имена — Ольга и Григорий", - кокетливо отметила Бузова.

Ольга сообщила, что артист в настоящее время свободен и "молодой еще". "Я сама готова все справки предоставить и у жениха потребую, чтобы знать, кого беру. Я очень честная и ответственная в этом плане, слежу за собой, за здоровьем. Если что, Григорий, номер ты знаешь", - обратилась к Лепсу Бузова.

Звезда телепроекта "Дом-2" питает к прославленному артисту самые высокие чувства. "Бесконечно ценю, уважаю его, но любовь это же не план. Должны возникнуть синергия и чувство. Любовь всем возрастам покорна, но мне важно понимать, что у нас могут быть наследники, чтобы мы что-то оставили после себя", - рассуждала Ольга в эфире "Love Радио".

Напомним, что младшая сестра Ольги Бузовой Анна недавно объявила о беременности. Скоро у нее родится первенец.

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