Певица Слава перестала пить и сошлась с отцом своей дочери

Недавно певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) оказалась в центре скандала из-за странного и вызывающего поведения на концерте и в быту. Не раз артистка выходила на связь с общественностью и со слезами жаловалась на близких, чем дополнительно пугала фанатов. Однако теперь все это оказалось в прошлом.

В новом интервью Слава сообщила, что завязала с алкоголем, начала принимать лекарства и даже обратно сошлась с бизнесменом Анатолием Данилицким, от которого родила младшую дочь Антонину. "Но мне уже хорошо. Первые два месяца было тяжело, а сейчас вообще шикарно", - объявила певица.

Артистка рассказала, что пересмотрела свой образ жизни. Она стала больше отдыхать, урезала количество концертов. "Я активна, не чувствую тревогу, усталость, постоянные слезы. Но было очень тяжело, правда", - отметила Слава.

"Я, в принципе, сильный человек. Просто у меня много чего накопилось… И я взорвалась! А сейчас все в порядке", - заявила артистка.

Слава старается заниматься спортом, побольше времени проводить с родными и даже рано ложиться спать. Артистка прокомментировала и воссоединение с Анатолием Данилицким. "Да мы, господи, ссоримся и миримся — это уже 25 лет происходит. Все в порядке", - уверила Слава Starhit.

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