Видео: как спасали из пожара фрагменты полотна "Оборона Севастополя"

Пожарным удалось спасти несколько фрагментов полотна панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов.

"Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна легендарной панорамы, получивших, к сожалению, серьезные повреждения пламенем и высокими температурами", - сообщили спасатели.

Уточняется, что поврежденные фрагменты панорамы были созданы советскими мастерами в 1954 году. Оригинальные фрагменты, созданные художником-баталистом Францем Рубо, не пострадали, так как в момент удара находились в другом здании - их готовили к выставке.

ВСУ атаковали дронами здание панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" в ночь на 10 июня. Пожару присвоили наивысший четвертый ранг.

В настоящий момент пожар в музее потушен, борьба с огнем продолжалась почти сутки. Работа велась в условиях высокой пожарной нагрузки, в помещениях сложной планировки, при сильном задымлении. Пострадавших нет.