Цены на нефть начали расти после новых ударов США и Ирана

США и Иран этой ночью вновь обменялись ударами. Американские военные атаковали разведывательные системы, средства связи и ПВО - и грозят более серьезными бомбардировками. На фоне новой агрессии Вашингтона исламская республика объявила о полной блокировке Ормузского пролива и начале масштабного морского минирования. Ранее оно было ограниченным. Для дружественных стран, в том числе России и Китая, водная артерия останется открытой. Цены на нефть уже пошли вверх.

Мирная сделка, которой никак не добьются США, превращается для Ирана в сделку со смертью. Этой ночью корабельная группировка Пентагона нанесла по исламской республике уже второй за неделю удар. Вывести из тупика дипломатию, по замыслу Дональда Трампа, должны были 49 "Томагавков", выпущенных по южным районам Ирана и побережью Ормуза.

В заливе всю ночь гремела канонада. Фрегаты США и Ирана обстреливали друг друга всем, что было на вооружении. Мощные взрывы прогремели в столице - ее атаковали истребители. Сильные пожары начались в районах Манаба, Сирика, и портовых городах Асалуйя и Бандер - Аббас.

О жертвах среди военных и мирных жителей пока не сообщается. Но известно, что целью крылатых ракет были центры управления беспилотниками, командные пункты КСИР, радары и системы ПВО Ирана. Под раздачу попал и индийский сухогруз. Полностью выгорела ходовая рубка. Как минимум трое матросов пропали без вести.

Утром Пентагон заявил: вторая волна ударов завершена. Но если Иран не подпишет сделку, то уже завтра последует третья - куда более разрушительная. Дональд Трамп в интервью Fox News пообещал "разнести Иран ко всем чертям". И чтобы не уронить знамя триумфатора, тут же добавил – мол, иранцы уже звонили ему и просили прекратить бомбардировки.

Источники в администрации Трампа говорят, что глава Белого дома все же хочет избежать полномасштабной войны. И новые удары по Ирану - это и угрозы, и повышение ставок. Но не однозначный конец перемирию. Да, Трамп раздражен неуступчивостью Ирана, но главный подстрекатель и "ястреб" все же не президент, а министр обороны.

Иран ответил привычно. Глава КСИР Маджид Мусави пообещал отправить американцев в ад. И приказал забросать баллистическими ракетами военные базы США в Кувейте, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии. Системы "Пэтриот" дуэли с иранскими ракетам проиграли. Всего под ударами оказались 18 целей. В том числе группировка 5-го американского флота. Но главное, Тегеран полностью блокировал Ормузский пролив. Движение танкеров вновь остановлена. И для большей убедительности, как и американцы, КСИР обстрелял два гражданских судна.

Над схваткой пока остается Израиль. Но его невмешательство скорее формальное. Спецслужбы не скрывают, что в Иране активно работает агентура Моссада. А министр обороны Исраэль Кац прямо заявил - ЦАХАЛ уже готов нанести по Ирану сокрушительный удар.