Забастовка железнодорожников во Франции привела к транспортному коллапсу

Отмены рейсов и серьезные изменения в расписании. Во Франции сегодня сильно нарушено движение поездов как на внутренних, так и на международных маршрутах. Перебои коснулись и столичного региона. Причина - в общенациональной забастовке железнодорожников. Они недовольны условиями труда, массовыми сокращениями и ростом нагрузки без увеличения зарплат.

В Лилле пассажиры сидят на чемоданах. На табло - информация о задержанных маршрутах. Из пяти региональных поездов в О-де-Франс курсирует только один. Но паники нет - после начала забастовки многие были к этому готовы. Власти предлагают путешественникам альтернативные маршруты.

В среду французские железнодорожники начали массовую забастовку. Встало движение поездов по всей стране - был отменен каждый третий рейс. На одной из линий парижского региона работать отказались почти все машинисты - 95%. На улицы вышли представители профсоюзов. Участники жгли сигнальные факелы и выкрикивали требования: улучшить условия труда и повысить зарплаты. По мнению рабочих, их доходы растут крайне медленно и не учитывают стремительную инфляцию. Также демонстранты не согласны с сокращением выходных. Это уже привело к росту несчастных случаев.

"У нас очень низкий уровень заработной платы, при этом условия труда ухудшаются, загруженность увеличивается, потому что многие увольняются и людей не хватает. Сотрудники работают в большом напряжении и, вполне возможно, что начнётся длительная забастовка", - сообщил Реми Орс, генеральный секретарь Профсоюза железнодорожников.

Также демонстранты выступают против реорганизации сферы перевозок и работы региональных операторов. Руководители национальной железнодорожной компании сообщили, что готовы встретиться с представителями бастующих в ближайшие дни.