Президент Сербии Вучич готовится к отставке

Президент Сербии Александр Вучич готовится к отставке и уже начал упаковывать личные вещи в кабинете администрации. О важных переменах в политической карьере Вучич заявил в эфире "Радио Белград".

В случае досрочного сложения полномочий, выборы нового президента должны состоятся через 90 дней. Александр Вучич стал главой Сербии в 2017-м году. А в 22-м его переизбрали.

Согласно Конституции республики, занимать пост президента дозволено не более двух сроков. Сейчас Вучич рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера. В правящей Сербской прогрессивной партии заявили, что поддержат действующего президента.