Собянин рассказал о развитии дорожной сети в районах Солнцево и Ново-Переделкино

Началось строительство дороги между Родниковой улицей и магистралью Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Их свяжет Проектируемый проезд №6662, который реконструируют и продлят, сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Там будет ходить пассажирский транспорт, появятся светофоры и современные остановки, пешеходные и велосипедные дорожки, наземные переходы и автостоянки.

В планах также организация подъездов к деревне Орлово и СНТ "Западный" и создание наземной парковки возле спорткомплекса "Арктика". Все работы завершат в 2028 году.