В Москве рассказали об улучшении системы оказания медпомощи в городах атомщиков

В Москве подвели итоги премии для врачей из городов с предприятиями атомной промышленности. Мероприятие организовано в преддверии Дня медицинского работника.

На торжественной церемонии вручили награды лучшим специалистам за вклад в развитие здравоохранения и многолетний труд. А также рассказали о результатах крупного проекта, призванного модернизировать систему оказания медпомощи в городах атомщиков. Это позволяет повысить качество и доступность диагностики и лечения для сотрудников отрасли.

"Создали сеть из 59 комплексных центров здоровья и 328 медицинских цифровых здравпунктов непосредственно на производствах и в цехах, что позволяет нам не просто мониторить состояние здоровья, а профилактировать и заболевания, и факторы риска, которые к этим заболеваниям приводят", - отметила Вероника Скворцова, руководитель ФМБА.