В Москве собрались творческие коллективы со всей России

В Москве накануне собрались творческие коллективы из самых разных уголков страны, чтобы принять участие в фестивале "Россия – это мы! Созвучие культур".

Исполнители из Чувашии, Башкортостана, Коми, Калмыкии, Дагестана вышли на сцену Центрального дома Российской Армии, чтобы посредством музыки, танца, театрального искусства рассказать об истории и традициях своих регионов.

Помимо гала-концерта, посетителей ожидала еще и выставка декоративно-прикладного искусства. Прошедший фестиваль приурочили к празднованию Дня России и Года единства народов России.