В Петербурге открылась выставка "Великая. Образ женщины в русском искусстве"

Императрицы, княгини, актрисы - запечатлённые выдающимися мастерами. В Санкт-Петербурге открылась выставка "Великая. Образ женщины в русском искусстве". В Михайловском дворце собраны шедевры Репина, Брюллова, Серова, Крамского, Веницианова. Экспозиция - беспрецедентная по своему масштабу, представлены более 300 произведений. Среди них и полотна кисти членов царской семьи.

Она - загадка русского искусства. "Неизвестная" Ивана Крамского. Одета по последней моде: шляпка франциск и пальто “Скобелев”, отороченное соболем. “Русская Джоконда” будоражит умы с первой передвижной выставки в 1883 году. Крамской так ни разу и не обмолвился, кто на портрете. Но, возможно, именно про нее Блок потом напишет- "дыша духами и туманами, она садится у окна".

"Вот почему эта картина так уместна в качестве эпиграфа к выставке, которая посвящена великой, а великая - это та, которая сумела проявить свою женскую сущность в самых разных аспектах", - рассказал Григорий Голдовский, заместитель генерального директора по научной работе Государственного Русского музея.

Одиннадцать парадных залов Михайловского дворца - главного здания Русского музея. 300 произведений прославленных мастеров - Репин, Брюллов, Серов, Кустодиев, Маковский, Венецианов. Вот "Княжна Тараканова" - самая известная работа русского живописца Константина Флавицкого. Картина возмущала современников своей исторической недостоверностью. Ведь самозванка умерла от чахотки за два года до наводнения. Но в народной памяти закрепилась другая версия смерти - утонула в казематах Петропавловской крепости. Молодая женщина стоит на кровати, к ее ногам подбираются мокрые крысы. Спасения нет. Ошеломительный триумф в салоне на Всемирной парижской выставке.

Живопись, скульптуры, графические портреты и наряды 18 и 19 веков. Женщины, которые повлияли на русскую историю, культуру и искусство. И их великие миссии. Анна Ахматова и Анна Павлова. Императрицы Екатерина II, Мария Александровна и Мария Федоровна. Принцессу Датскую, покровительницу Российского общества Красного Креста, Владимир Маковский - гений портрета - изобразил с жемчужной диадемой и в шитом серебром платье в русском стиле.

А это работа Валентина Серова - законодательница мод и любительница максимально экстравагантных шляпок княгиня Ольга Орлова. Вот только ее портрет не восхитил - она сразу передарила его Русскому музею с условием: не размещать его в одном зале со скандальной танцовщицей Идой Рубинштейн. Но даже это про смелость, талант и общественную значимость.

Незамысловатые натюрморты, уютные дворики солнечные пейзажи, полные света и жизни. Простая подпись на латинском. Впервые широкой публике представлены акварели великой княгини Ольги Александровны Романовой.

Своему старшему сыну она подарила автопортрет ”Тихону от мамы”. Квинтэссенция образа материнской любви - работа Петрова-Водкина. Величие женского начала, воплощенное в живописи.