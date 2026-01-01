ФСБ сорвала убийство сотрудника Минобороны: задержан завербованный Киевом иностранец

В Московском регионе задержан иностранный гражданин, который по указанию СБУ готовил убийство сотрудника Минобороны России. Об этом в четверг сообщили в ФСБ.

Задержанный признался, что был завербован сотрудниками СБУ на территории одного из государств ЕС, куда сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране.

За выполнение задания ему обещали оказать содействие в получении статуса беженца для законного пребывания на территории ЕС. В Россию он был направлен в феврале 2026 года.

"Для осуществления теракта по указанию куратора он изъял из тайника пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы и 16 патронов, осуществил доразведку по адресам проживания и работы объекта устремлений", - сообщили в ФСБ.