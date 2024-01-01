Дочь Дмитрия Пескова показала второго ребенка

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза объявила о беременности. Настоящим шоком для общественности стало то, что 28-летняя Елизавета ждет уже третьего ребенка.

Слухи о беременности Песковой ходили давно, и только сейчас они получили подтверждение. В последнее время Лиза не так часто делится с публикой подробностями личной жизни. Причина в сильной критике, которая в свое время обрушилась на ее голову. В результате дочь пресс-секретаря президента ведет более закрытый образ жизни, строит карьеру и занимается семьей.

Пескова активно обновляет свои социальные сети, однако она выкладывала такие фотографии и видео, на которых было крайне сложно понять, что Лиза в положении. Да еще в третий раз! И вот теперь она приоткрыла завесу тайны.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Пескова опубликовала видео, которое иллюстрировало ее беременности в 2024, 2025 и 2026 гг. Причем в том году Лиза снялась даже со вторым ребенком. Лица малыша, впрочем, она не показала.

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Напомним, что в 2024 году Лиза Пескова вышла замуж за бизнесмена Даниила Ромашова. Свадьба была камерной, только для самых близких, вдали от вспышек камер и любопытных глаз. Даниил Ромашов родился в Санкт-Петербурге, учился в РАНХиГС. Мужчина с 19 лет ведет собственный бизнес в сфере строительства и инвестиций.

По некоторым данным, это второй брак Елизаветы. В конце 2022 года она вышла замуж за Руслана Голбазова.

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