Песков назвал условие возвращения зарубежных сервисов в Россию

Любые сервисы могут вернуться в Россию при условии четкого соблюдения действующего законодательства.

Возможность возвращения зарубежных приложений подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пример показала игровая платформа Roblox, которая выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей.

"История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

В настоящий момент в России не работают мессенджер Telegram, видеоплатформа YouTube и сервисы Meta* – Facebook**, Instagram** и WhatsApp.

*корпорация признана в России экстремистской.

** запрещены в России