"Дарите ребенку питбайк — ждите звонка из морга": как опасное увлечение калечит и убивает подростков

В российских регионах прошли рейды по выявлению нарушителей на мототранспорте. Особое внимание к несовершеннолетним, аварий с участием которых становится больше. Юные лихачи всё чаще садятся за руль питбайков. Эти мини-мотоциклы считаются спортивным инвентарем, регистрации не подлежат, а потому многие владельцы убеждены, что правила дорожного движения на них не распространяются.

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Встать на заднее колесо и с ревом промчаться по трассе на питбайке. Главное - выложить видео в соцсети. За рулем - несовершеннолетние. В статусе задержанных им уже не так весело.

"Я езжу уже два года. Мне вот это все нравится. Как дух захватывает. Перед водителями езжу. Там водители оборачиваются, девочки все оборачиваются. Нам это очень нравится", - говорит питбайкер Леонид.

"Мне не хватает немного адреналина. Я хочу побольше какого-то экшена. Классно же, когда смотрят на тебя, обращают внимание, ты самый крутой на дороге, можно сказать", - вторит ему питбайкер Данил.

Подростки не знают правил дорожного движения, с начала весенне-летнего сезона зарегистрированы десятки ДТП с участием питбайков, которые являются спортинвентарём, а не транспортным средством и потому на дороги общего пользования на них выезжать нельзя. Прямое назначение такого транспорта - соревнования на бездорожье. У него нет фар, поворотников, зеркал заднего вида. Питбайки не нужно ставить на учет в ГИБДД. А поэтому родители часто дарят такие игрушки своим детям.

"Если родители делают подарок в виде питбайка и тем более дают ключики, выпускают их на дорогу, ну один совет - берите телефон и ждите звонка из морга или из полиции", - предупреждает Наиль Ишмуратов, член общественного совета при МВД по республике Башкортостан.

Эта авария произошла накануне в Питере (см. видео). 15-летний подросток на питбайке въехал в иномарку на перекрестке.

"Водитель питбайка 15 лет в тяжелом состоянии госпитализирован, пассажир автомобиля (4 года) в среднем состоянии доставлен в городскую больницу", - сообщил Артем Киселевский, начальник отдела Госавтоинспекции Красносельского района Санкт-Петербурга.

Похожая ситуация, но с более печальным финалом недавно произошла в Подмосковье. 11-летний мальчик на питбайке не справился с управлением и попал в аварию. Сам выжил. А вот его 3-летний пассажир погиб.

Школьники рассекают не только на питбайках, но и на мопедах, мотоциклах и электровелосипедах. Для 16-летнего москвича поездка закончилась быстро - попал на рейд сотрудников ГИБДД. Выручать сына приехал отец.

"Не ожидал я, что всё так получится, я просто не хочу ругаться здесь, при сотрудниках, но, думаю, дома мы с ним проведём беседу", - уверяет отец.

В итоге придется заплатить штраф. Подростку от пяти тысяч рублей, родителям - ещё тридцать. Этот 14 летний парень тоже катался на питбайке с ветерком

— Ты вообще знаешь, что по правилам тебе нельзя на нем ездить?

— Я знаю, что мне по правилам на нем нельзя кататься, но я на дороги особо не выезжал.

Родители этого парня (см. видео) увлечение сына поощряли. И, кажется, крайне удивлены задержанием.

— Нет, ну претензии какие? Хочу услышать.

Сотрудники ГИБДД объясняют: любой транспорт с двигателем мощностью более 250 ватт требует наличия у водителя прав категории М или А. Их, естественно, у подростков нет.