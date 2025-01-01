Бывшая жена высказалась о любовнице Галустяна: "Она даже приходила к нам домой"

Бывшая жена Михаила Галустяна Виктория откровенно высказалась о его новой избраннице Лилии Киосе. Оказалось, она была с ней знакома, та даже приходила к ним домой.

Известный артист, юморист Михаил Галустян в конце апреля 2025 года объявил о разводе после 18 лет брака. Причину разрыва он не указал, лишь обмолвился, что разошелся с супругой Викторией мирно.

Недавно в новом интервью Михаил Галустян признался, что его сердце несвободно. Однако юморист не стал уточнять, в кого влюблен. Тем не менее, ушлые журналисты выяснили, что актер встречается с 35-летней Лилией Киосе. Известно, что она далека от медийности: выросла в семье военного, а ее родной брат — священник. Лилия Киосе — художник по гриму: она работала на съемках различных российских фильмов и телешоу.

И вот теперь на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Виктория сообщила, что общалась с Лилией Киосе, та была вхожа в дом. "Мы знакомы с этой женщиной. Она даже приходила к нам домой по работе, естественно. Мы знакомы столько же, сколько и Миша с ней знаком", - отметила Виктория.

При этом она подчеркнула, что еще не пересекалась с Лилией Киосе, когда та стала возлюбленной Михаила Галустяна. Однако Виктория дала понять, что не держит зла на бывшего мужа. Наоборот, она хочет, чтобы он был счастлив.

"Мне ни холодно, ни жарко. Мне неважно, кто будет рядом с ним. Главное, чтобы человек, с которым я прожила 20 лет и который стал для меня близким, был самым счастливым. Пусть не со мной. Пусть буду счастлива и я тоже", - выразила надежду бывшая жена шоумена.

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