"Мисс Турцию" и звезду "Великолепного века" задержали в Стамбуле

В Стамбуле задержали более 20 звезд в рамках очередного антинаркотического рейда.

22 знаменитости уже сдали образцы крови и волос для теста на наркотики. Еще трое находятся в розыске, сообщает газета Milliyet.

Среди задержанных оказались, в частности, актриса из сериала "Великолепный век" Берен Саат, обладательница титула "Мисс Турция" Айше Хатун Онал, певица Айше Хатун Онал, певец Кенан Доулу и его брат Озан, ранее сотрудничавший с Тарканом.

В Турции с октября 2025 года проходят антинаркотические рейды. В рамках уголовных дело задержаны уже более 250 человек, включая популярных музыкантов, актеров и блогеров. У большинства их них тесты на наркотики оказались положительными.

В апреле 2026 года правоохранители задержали 17 человек по делу о покупке и хранении наркотиков, в том числе актрису из сериалов "Зимородок" и "Клюквенный щербет" Алейну Бозок.