"Каляка-маляка": отрезавший нос Филипп Киркоров недоволен результатом

В Сети идут бурные обсуждения из-за нового лица Филиппа Киркорова. Особо наблюдательные поклонники заметили, что поп-король отечественной эстрады отрезал себе нос, и задаются вопросом, зачем он это сделал.

Наконец Филипп Киркоров прокомментировал слухи о новой пластической операции. Поп-король признался, что действительно отрезал нос. "Я постоянно что-то делаю с собой, не устаю заниматься этим. Это в моем стиле. Нос — каляка-маляка, что получилось, видишь, как…" - высказался известный артист.

Певец остался недоволен результатом, считает Starhit. Впрочем, по другим данным, Филипп Киркоров в восторге от того, что получилось. Эксперты в Сети же говорят, что следует подождать год, прежде чем результат окончательно закрепится.

Кстати, кто сделал операцию Филиппу Киркорову, неизвестно. Сам артист молчит. Ходят слухи, что певец мог поддаться уговорам скандально известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Напомним, что несколько лет назад медик уже оперировал прославленного артиста. Впрочем, сам Филипп предпочитает не распространяться о всех манипуляциях, проделанных со своим телом.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>