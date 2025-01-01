Названы имена лауреатов государственных премий за 2025 год

В Москве назвали имена лауреатов государственных премий за 2025 год. По традиции награды Владимир Путин вручит в Кремле в День России.

За вклад в развитие отечественной и мировой культуры отмечен режиссёр Андрей Михалков - Кончаловский. Премию в области правозащитной деятельности присудили бывшему омбудсмену России Татьяне Москальковой.

Премия в области благотворительной деятельности присуждена выдающемуся доктору Алексею Зарову, который организовал мобильные госпитали в зоне СВО. Назвали и лауреата премии в области гуманитарной деятельности.

"Эта премия вручается даже не каждый год, были годы, когда пропускали. За истекшие годы премию присудили всего 18 лауреатам в истории. В этом году премия решением президента присуждена ректору МГУ, выдающемуся ученому и организатору науки и образования Виктору Антоновичу Садовничему", - рассказал Владимир Мединский, помощник президента России.