Российские школьники борются за участие в уникальной арктической экспедиции

Сегодня по всей стране проходят полуфиналы научно-просветительского проекта "Ледокол знаний". Школьники борются за главный приз - участие в уникальной арктической экспедиции.

В Москве мероприятия проводят в музее "Атом" на ВДНХ. Участники решают кейсы по развитию Севера и ядерной энергетики, обсуждают свои идеи со специалистами.

Конкурс организован уже в седьмой раз и в этом году объединил более 70 тысяч школьников. Проект направлен на популяризацию естественно-научных дисциплин и атомных технологий. Финал пройдёт в конце июня в Москве.