Сегодня, в преддверии Дня России, мэр столицы Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам. Это люди разных профессий - медики, представители культуры, работники транспорта и учителя.
Всех объединяет одно - любовь к нашему городу. В своей приветственной речи мэр столицы поздравил собравшихся и всех москвичей с наступающим праздником. А также поблагодарил за помощь в специальной военной операции.
"Промышленность Москвы выпускает четверть ВПК всей страны, обеспечивая наших солдат качественным вооружением. Экономика Москвы - одна из сильнейших в мире среди крупных городов. Наши врачи, наши учителя каждый день выполняют свою задачу, выполняют таким образом, что они действительно одни из лучших в мире по качеству того, чего они делают и с чем соприкасаются все москвичи", - отметил Собянин.