Сегодня, в преддверии Дня России, мэр столицы Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам. Это люди разных профессий - медики, представители культуры, работники транспорта и учителя.

Всех объединяет одно - любовь к нашему городу. В своей приветственной речи мэр столицы поздравил собравшихся и всех москвичей с наступающим праздником. А также поблагодарил за помощь в специальной военной операции.