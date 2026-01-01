Поезда серии "Москва-2026" проходят обкатку в столичном метро

Количество вагонов серии "Москва-2026" на Замоскворецкой линии метро достигло 200. Составы новейшие. Машинистам такими поездами управлять намного проще. Но, главное, конечно, положительная реакция пассажиров. В вагоне всё продумано до мельчайших деталей.

Чтобы управлять номерным составом или, как его называют машинисты, "номерком" нужен был не только ум, но и немалая сила. Если сравнивать с "Москвой-2026", всё отличается.

Поезд серии "Москва-2026" - автоматизированная система. К примеру, теперь при зажатии дверей машинист сразу видит, в каком вагоне произошёл сбой, а его причины помогает установить голосовой помощник. Он пока работает в тестовом режиме.

"Раньше все приходилось делать визуально, глазами осматривать кабину, обрабатывать её, находить какие-то внештатные показания и уже исходя из этих внештатных показаний принимать меры", - рассказал Руслан Ветлугин, машинист электропоезда.

Одной из главных задач по обновлению поездов стало расширение парка Замоскворецкой линии. Зелёная ветка - одна из самых загруженных. Составы нового образца для неё собирают в депо "Южное"

В самом большом комплексе по ремонту и эксплуатации поездов России проходят обкатку поезда серии "Москва-2026". Едет он практически неслышно. Это еще одно преимущество данной модели. А также были усовершенствованы фары, теперь они имеют автоприглушение при въезде на станцию.

Внутри вагоны тоже улучшили. Вместительность увеличилась на 10 процентов. А по многочисленным просьбам порты для зарядок перенесли с сидений в поручни. Комфортнее передвигаться стало и людям с ограниченными возможностями здоровья.

"Маломобильный пассажир вызывает машиниста. Машинисту поступает сигнал на МФДУ. Машинист принимает данный сигнал и предпринимает необходимые действия для помощи данному пассажиру", - рассказал Руслан Ветлугин.

Жителей обновлённый транспорт приятно обрадовал. Комфорт поездов российского производства отметили и гости столицы. К 2030 году количество современных составов в городе превысит 90 процентов и поездки станут ещё комфортнее.