В Мосгордуме подвели итоги работы в весеннюю сессию

Сегодня в Московской городской думе подвели итоги работы в весеннюю сессию. Депутаты уделили внимание исполнению бюджета Москвы за 25 год. В частности, социальные расходы увеличились на 14 процентов.

В приоритете - бойцы СВО, а также их семьи. Как раз накануне были рассмотрены два закона о новых мерах социальной поддержки. Москва традиционно выступает инициатором поправок в федеральные законы. Эта сессия не стала исключением. Так, депутаты Мосгордумы внесли дополнения в закон о защите детей от вредной информации. Еще один документ касается контактных зоопарков. Предлагается создать зооклубы.

"Мы считаем, что зооклуб должен на постоянной основе вести деятельность по представлению просветительской, рекреационной или иных услуг, включающий в себя демонстрацию животных или физический контакт с ними. Зооклубы должны быть существенным образом ограничены по сравнению с зоопарком. У нас нет задачи что-то закрыть, нарушить бизнес, есть задача ввести нормальное регулирование, которое, в первую очередь, поможет бизнесу спокойно работать, а нам поможет не боятся за наших детей и за нас, когда мы будем приходить, я надеюсь, в будущем в эти зооклубы", - рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.