В МХТ им. Чехова подвели итоги конкурса короткометражного кино

"Барто. 120 секунд детства"! В МХТ подвели итоги конкурса короткометражного кино. В этом году темой стало творчество поэтессы, чьи стихи знакомы, наверное, каждому с первых лет жизни.

В шорт-лист вошли десять фильмов, настолько разных по содержанию и интонации, что жюри было весьма сложно определиться с победителем. Ведь детство у каждого своё, и эту тему авторы раскрывали через собственные переживания.

Память, одиночество, страхи, надежда - одни и те же чувства, оказывается, можно передать не только серьёзно, по-взрослому, но и через светлую, почти игровую интонацию.

Итак, лучшим признан фильм "В пустой квартире" Гаянии Тугариной. А за наиболее удачную идею приз получила короткометражка Ксении Андриановой "Мишка". Впрочем, в каждой работе конкурса - несомненный талант всей команды, который так важно увидеть.

"Тот, кто победил, имеет возможность зайти дальше - на большой фестиваль, уже с более крупными фильмами, с нашими актерами, поэтому мы, как можем, так продвигаем эту историю - не разрозненности театра и кино, как зачастую бывает, а наоборот - соединение", - отметил Константин Хабенский.