Ожившее Средневековье и Древняя Русь: в столице проходит фестиваль "Времена и эпохи"

Сотня воинов в полном обмундировании выходит на поле боя. Находиться под палящим солнцем в доспехах - настоящее испытание на выносливость, но это лишь добавляет битве остроты. Никакой постановки: сражаются в серьез, но по правилам.

Затаив дыхание, зрители наблюдают за битвой. Такое не каждый день увидишь. В эпоху Древней Руси посетителей парка переносят более 200 реконструкторов, некоторые даже приехали из Беларуси.

"Мы можем познакомиться с лагерем Византии, с лагерем кочевников, с лагерем европейских рыцарей, и проследить путь развития русской дружины от 9 до 13 века", - рассказал Евгений Васильев, координатор площадки.

Главный принцип фестиваля — полное погружение. В парке Радуга работает 25 тематических площадок. И, конечно, здесь можно научиться владеть мечом. Правильная стойка, шаг вперёд, короткий рубящий удар и работа щитом.

Чтобы узнать, какой была повседневная жизнь в Древней Руси, можно пройтись по посаду. Здесь кузнецы, кожевники, свечных дел мастера, плотники. Все работают нон-стоп и каждый готов научить своему ремеслу.

Тем временем на исторической кухне ждут проголодавшихся дружинников. В меню – хлеб, лепешки и блины. Но прежде, чем начать готовить, нужно перемолоть зерно.

Ну и куда же без скоморохов – акробатов, жонглёров, танцоров и музыкантов. Ведь в жизни наших предков было место не только для ратных подвигов, но и для веселья.

По всему городу все выходные будут работать десятки разных тематических площадок. В Кинопарке Москино можно познакомиться с жизнью российской империи накануне начала Первой мировой войны, на Коптевском бульваре и в Зеленограде появились античные театры, сразу несколько площадок посвящены культуре русского Средневековья. Выбрать самое интересное можно на странице фестиваля на сайте мос.ру.