Манул Тимофей из Московского зоопарка отмечает день рождения в летнем образе

Кот в самом расцвете сил! Сегодня - день рождения у символа Московского зоопарка манула Тимофея. Ему исполнилось 6 лет. Праздник он встречает в летнем образе. Кот сбросил густой подшёрсток. А его шубка приобрела рыжий оттенок.

Ушёл и "зимний" вес! В ходе разжировки манул похудел почти на 3 килограмма. Один день в неделю у Тимофея - разгрузочный. А в остальные - строгая диета. Хотя, по случаю праздника, своё особенное угощение манул всё-таки получит. Ему торжественно преподнесут перепёлку. А также коробку с древесной стружкой, с которой любит играть любой кот, даже дикий.