"Израиль спас мне жизнь": Геннадий Хазанов поселился в Тель-Авиве

Геннадий Хазанов прервал молчание о переезде в Израиль. Прославившийся в России артист расставил все точки над i.

В новом интервью Геннадий Хазанов рассказал, что с супругой Златой Эльбаум поселился в Тель-Авиве. "Я всегда бывал практически регулярно в этой стране. Еще до того, как мы поселились в Тель-Авиве", - сообщил артист в подкасте "От реки до моря".

Около года назад Геннадий Хазанов избавились почти от всей своей недвижимости в России. Речь идет о коттедже и нескольких московских квартирах. Говорят, артист и его супруга выручили за это около миллиарда рублей. В результате у комика якобы практически не осталось жилья в России, но сохранились сразу два бизнеса и высокая должность.

Также в интервью известный юморист рассказал, что несколько лет назад серьезно заболел. Российские медики будто бы не смогли помочь, и тогда Геннадий Хазанов отправился лечиться за границу. Специалисты иерусалимской клиники буквально вытащили артиста с того света.

"Израиль спас мне жизнь. Это было без малого шесть лет назад. Счет уже шел на какие-то, я думаю, сутки", - рассказал Геннадий Хазанов.

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