Российские войска за минувшие сутки освободили Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР.

Орхимовку взяли бойцы группировки "Север". Поселок расположен в Волчанском районе, на левом берегу реки Волчья, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Роскошное заняли бойцы группировки "Юг". Поселок находится в Краматорском районе ДНР, недалеко от села Степановка.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили село Химик в Донецкой Народной Республике (ДНР).