Путин обсудил с Совбезом безопасность сентябрьских выборов

Дополнительные меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму обсудили сегодня постоянные члены Совбеза России. Оперативное совещание в режиме видеоконференции провел Владимир Путин из своей резиденции в Ново-Огарёве.

В разговоре приняли участие председатель правительства, спикеры обеих палат парламента, сотрудники администрации президента и руководители силовых ведомств.

"Уважаемые коллеги, добрый день. В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Госдуму - это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов. Докладчик - министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев. Пожалуйста, вам слово", - сказал Путин.