Леонид Якубович потерял сознание на съемках шоу "Поле чудес"

Леонид Якубович на протяжении десятилетий является бессменным ведущим капитал-шоу "Поле чудес". За это время всякое случалось на съемках шоу.

Уже стало традицией, что на "Поле чудес" игроки привозят еду. Однажды это закончилось форс-мажором. Об этом рассказал сам Леонид Якубович. По его словам, некая женщина привезла на съемки целый чемодан еды и буквально вывалила все это на барабан. Затем она открыла толстую тетрадь и заявила, что должна передать привет всей своей деревне, иначе ее обратно не пустят.

Леонид Якубович понял, что это "остановить нельзя", поэтому сделал вид, что очень голодный и со словами: "Читай, читай, я хоть поем это время" начал пробовать угощение. "И все было замечательно, пока я не обнаружил какой-то странный вкус, кисловатый. Но надо понять, она трое суток ехала в поезде, в июле месяце. И после игры первой тройки я упал, потерял сознание", - поведал легендарный ведущий.

Его еле откачали. "Укол не помогает. Нашли какое-то французское лекарство, вкатали. Я дотащил эту историю до конца и трое суток лежал в больнице. Такое было тяжелое отравление", - заключил шоумен.

По словам Леонида Якубовича, нельзя же не попробовать угощение, ведь "люди привезли", передает Teleprogramma.org.