Кремль призывает участников иранского конфликта вернуться к переговорам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает участников иранского конфликта к возвращению к переговорному процессу, передает РИА Новости.

Как отметил кремлевский спикер, очередной виток эскалации на Ближнем Востоке чреват новыми последствиями не только для ситуации в самом регионе, но и для международной экономики.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Тегеран слишком долго затягивал переговоры. И в связи с этим США намерены осуществить против Ирана масштабную атаку.

В ночь на четверг Пентагон сообщил, что начал удары по Ирану. В ответ последовали прилеты по базам Штатов.

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