Вот что стало с лицом дочери Любови Успенской: выглядит моложе, чем 10 лет назад

В 2018 году единственная наследница Любови Успенской Татьяна Плаксина попала в аварию на Коста-Рике. В результате падения с велосипеда Таня сломала челюсть, выбила зубы. С тех пор ее внешность сильно изменилась.

Через пару лет Любовь Успенская оказалась в центре скандала. Татьяна Плаксина дала интервью, в котором раскритиковала мать. По ее словам, она годами терпела от певицы давление, моральное насилие и даже рукоприкладство. А потом Плаксина перебралась в США. Артистка титаническими усилиями смогла вернуть дочь, после чего та прошла лечение и реабилитацию от наркозависимости.

После этого Татьяна стала постепенно выходить в свет и даже начала выступать с матерью на сцене. Уже тогда многочисленные пользователи Сети обратили внимание на преобразившуюся внешность Плаксиной. И вот теперь пластический хирург Зухра Балакеримова предположила, к каким манипуляциям прибегла Татьяна.

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"Она, похоже, сделала эндоскопическую подтяжку бровей, подняла верхнюю треть лица (брови и глаза) — выполнила хирургическую операцию. Затем провела ряд косметологических процедур: заполнила межбровные морщины ботоксом, расслабила мимику лица", - проанализировала эксперт.

Также она считает, что Плаксина поработала над качеством кожи - она стала моложе и более сияющей. Кроме того, предполагает специалист, Татьяна увеличила губы и скорректировала овал лица. Также Плаксина вставила зубы и улучшила улыбку. "Как мне кажется, была проведена и ринопластика, весьма удачно, нос стал изящнее, но не под копирку", - отметила пластический хирург для aif.ru.

В результате такого преображения единственная дочь Любови Успенской выглядит моложе, чем раньше, считают комментаторы в Сети.

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