Посольство Кипра в России прекратит прием заявлений на визы через визовые центры

Как сообщило посольство Кипра в Москве, с 13 июня прекращается подача заявлений через визовые центры BLS International, передает ТАСС.

С 15 июня обращения о визах будут приниматься в консульском отделе посольства, а также в консульствах в Краснодаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Уточняется, что с 13 июня истекает срок действия договора с компанией BLS International. При этом в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком услуг.

Заявления, уточнили в посольстве, должны подаваться лично.