Принц Гарри и Меган Маркл взбешены решением британских властей: "Миддлтон можно, а нам нет?!"

Принц Гарри и Меган Маркл возмущены "двойными стандартами" британских властей в вопросах безопасности. Герцог и герцогиня Сассекские узнали, что сестре принцессы Уэльской Пиппе Миддлтон разрешили усилить меры безопасности вокруг ее дома.

Пиппа с мужем Джеймсом Мэттьюсом и тремя детьми живут в поместье Barton Court в графстве Беркшир. Стоимость владения оценивается в 16,75 миллиона фунтов стерлингов, а его территория занимает около 58 гектаров. Джеймс Мэттьюс заявил, что им с Миддлтон необходимы дополнительные меры защиты.

"Существуют обстоятельства, связанные с высокой публичностью моей семьи, которые требуют более высокого уровня безопасности, чем был бы необходим при иных условиях. Поэтому ещё до нашего переезда я организовал установку электрических ворот безопасности на подъездной дороге. К сожалению, сохраняется необходимость дальнейшего усиления мер безопасности", — отметил муж Пиппы.

Сассекские же считают эту ситуацию проявлением "двойных стандартов", поскольку представители Министерства внутренних дел Великобритании, Кабинета министров и Министерства иностранных дел якобы выступают против предоставления Гарри и Меган государственной охраны за счёт налогоплательщиков во время их визитов в Великобританию. По мнению чиновников, такое решение могло бы вызвать серьёзные политические споры.

То, что речь идёт о разных ситуациях, Сассекских мало волнует. В случае Пиппы Миддлтон обсуждаются меры безопасности на частной территории, которые финансируются владельцами недвижимости, тогда как Гарри добивается предоставления ему государственного полицейского сопровождения во время пребывания в Великобритании. Именно этот вопрос уже несколько лет является предметом судебных разбирательств и споров между герцогом Сассекским и британскими властями.