Медведев раскрыл главное желание лидеров Запада

Цель, которую упорно преследует Запад – "отмена" России. Желание западных лидеров – не просто отменить российскую культуру, а буквально уничтожить все русское, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Медведев подчеркнул, что россияне живут в условиях беспрецедентного давления. Давление это не только экономическое, но и информационное - причем скоординированное и весьма активное. Пользуясь западной терминологией, можно назвать это элементом гибридной войны с Россией, отметил зампред Совбеза.

По словам Медведева, оппоненты раньше, возможно, не придавали этому особого значения. Но теперь они активизировали атаки в этой сфере, пытаясь не просто отменить общение с Россией, ее культуру, но уничтожить все русское, приводит слова политика ТАСС.