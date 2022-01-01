Европейские лидеры пытаются снова протолкнуть тезисы, которые они продвигали в 2022-2024 годах, поддерживая тупиковую "формулу Зеленского". Они не придумали ничего нового, заявила Мария Захарова. Официальный представитель МИД России ответила на вопрос, как она оценивает "мирные" инициативы лидеров Великобритании, Франции и Германии, которые они выдвинули совместно с Зеленским.

Захарова напомнила, что на противоречия в позиции Парижа, Берлина и Лондона указал на днях и пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков отметил, что европейские лидеры своим заявлением только делают вид, что призывают к миру. В то же время они выдвигают неприемлемые условия. И под прикрытием своих инициатив увеличивают производство дальнобойных вооружений для Киева, способствуют милитаризации Украины и Европы.

Проводимый европейцами курс направлен на то, чтобы не допустить создания условий для переговоров о действительно справедливом и прочном мире. Примечательно, что они сами этого не скрывают. Судя по их заявлениям, Европа претендует на место за столом переговоров в составе единой делегации Запада и Украины против России, заключила дипломат.