21-летний хоккеист Егор Ядыкин погиб от случайного выстрела на охоте, его дедушка это не пережил

В Башкирии скончался 21-летний хоккеист Егор Ядыкин. Спортсмен погиб в результате несчастного случая.

Ядыкин гостил у дедушки, утром они уехали на охоту. Сидя в автомобиле на заднем сиденье, хоккеист потянулся за ружьем на переднее, но задел курок. Егор умер на месте до приезда скорой.

Дедушка спортсмена не смог пережить трагедию. После случившегося пенсионер записал голосовое сообщение родным, объяснив, что случилось и попрощавшись с ними. Тело пожилого мужчины вскоре нашли в гараже.

Отец Ядыкина в шоковом состоянии и не до конца верит в произошедшее. "Он был в гостях у дедушки со стороны мамы. Не знаю, что и сказать сейчас… Не знаю… Он очень любил хоккей, очень сильно", — поделился с UFA1.RU Иван Ядыкин.

Соболезнования в связи со смертью Егора опубликовал на своей странице в соцсети хоккейный клуб "Норильск", за который последнее время выступал Ядыкин.

"Сегодняшний день войдет в историю нашего клуба как трагический… Сегодня погиб Егор Ядыкин… Многие знали его, как очень доброго и светлого человека. От этого еще больнее получать такие новости. От лица фан-клуба и каждого фаната в отдельности выражаем самые глубокие соболезнования семье", — говорится в сообщении ХК.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте смерти спортсмена работают криминалисты.

Похороны Егора пройдут 13 июня. Место проведения гражданской панихиды будет объявлено позже.