Москва в очередной раз демонстрирует, что всегда открыта к диалогу. Как только от стран так называемой "евротройки" поступила просьба о встрече, послов Великобритании, Франции и Германии принял замглавы нашего МИДа Михаил Галузин. Накануне министр Сергей Лавров заявил, что большого оптимизма не испытывает, но выслушать представителей Европы мы готовы.

"Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной "коалиции желающих", - говорится в сообщении МИДа.

Полтора часа спустя покидавшие здание на Смоленской площади евродипломаты общение с прессой, как водится, свели к минимуму: "У нас только что состоялась хорошая дискуссия. Мы опубликуем заявление позже сегодня. Спасибо".

Европа не оставляет попыток влезть в переговоры по Украине. А "дух Анкориджа" ей категорически не нравится.

"Европейские лидеры намерены использовать встречи с Трампом на саммите G7 во Франции, чтобы убедить президента США поддержать возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. При этом Великобритания, Франция и Германия хотят уговорить Трампа вывести переговоры по Украине за рамки Анкориджа", - пишет Bloomberg.

Но и чего-либо конструктивного со своей стороны Евросоюз предложить не может. На согласовании 21-й пакет антироссийских санкций, а военную поддержку Украины та же Германия намерена только усиливать. На днях Берлин пообещал выделить Киеву еще 300 миллионов евро на закупку дальнобойных снарядов. Где нашли средства - правительство молчит. При этом Мерц анонсировал пакет реформ для спасения немецкой экономики. Граждане тут же смекнули: жить станет еще труднее.

Тем ценнее разумные инициативы ряда стран: пока немногочисленные, но их становится все больше. Так, правительство Болгарии заявило, что прекращает военную помощь Украине. А парламент Италии принял резолюцию с призывом отменить антироссийские санкции после окончания войны.

В Европе сейчас ожесточенные споры по двум вопросам - как распилить средства так называемого Фонда мира, потраченные на Украину, и кто будет представлять ЕС на возможных переговорах по урегулированию. И даже тут Европа не может прийти к единому решению. Более того, Франция и Германия предложили реформировать дипломатическую службу объединения, что означает серьезное сокращение финансирования и, скорее всего, отставку Кайи Каллас. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в этой связи заметил: "Она преуспела в том, чтобы всех вывести из себя".