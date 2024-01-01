Собянин вручил награды заслуженным москвичам в канун Дня России

В Мраморном зале столичной мэрии представители самых разных профессий - врачи, учителя, промышленники, общественные деятели. Люди, чья работа давно стала служением. Поздравляя с наступающим Днем России, их вклад в развитие столицы и страны отметил мэр Москвы Сергей Собянин: "Москва, как всегда, в трудную минуту на передовой. Промышленность Москвы выпускает четверть ВПК всей страны, обеспечивая наших солдат качественным вооружением. Экономика Москвы - одна из сильнейших в мире среди крупных городов. Наши врачи, наши учителя каждый день выполняют свою задачу, выполняет таким образом, что они действительно одни из лучших в мире по качеству того, что они делают и с чем соприкасаются все москвичи".

По поручению президента Сергей Собянин вручил заслуженным москвичам награды - государственные и городские. Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени получил Вячеслав Бочаров. Вице-президент Паралимпийского комитета и глава регионального отделения Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата горд получить высокую награду в преддверии праздника, который имеет для него особое значение: "Государство – это большая семья, а семья – это маленькое государство. Если завтра мы отмечаем День России, то мы отмечаем День Большой Семьи".

За высокий профессионализм и самоотверженность при оказании помощи в экстремальных условиях медали имени выдающегося хирурга Луки Крымского удостоены пять столичных медиков. Они в числе первых прибыли в Курскую область в начале августа 2024 года после массированной атаки ВСУ на регион.

"Мы находились в зоне КТО в городе Курск, оказывали медицинскую помощь нашим бойцам, которые поступали в госпиталь. И за территорией госпиталя занимались медицинской эвакуацией. Это самая большая, наверное, награда медицинским работникам, которую только возможно получить. Поэтому теперь она будет красоваться дома на самом почетном месте", - сказал Алексей Кацан, фельдшер ГБУЗ города Москвы особого типа "Московский территориальный научно-практический центр медицины катастроф".

Благодарность президента получил Виталий Шереметьев, помощник председателя Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций.

"11 лет мы занимаемся воспитанием молодежи нашей страны. Огромное количество наших ребят сейчас находится на фронте. Для меня самое важное в нашей работе - это сопричастность к тому, что мы своими руками творим историю", - отметил он.

А Елена Сереброва сохраняет историю. Она проделала огромную работу по подготовке к 80-летию Великой Победы в Музее обороны Москвы. Это был фурор - на выставке ежедневно приходили более двух тысяч человек.

"Мы попытались соединить время и подвиги. Подвиги Великой Отечественной войны и подвиги, которые сейчас у нас совершают наши ребята в рамках специальной военной операции", - отметила она.

Также в зале мэрии прозвучали имена заслуженных учителей, врачей, промышленников, экономистов и работников культуры - тех, кто искренне любит Родину и работает ради ее будущего.