На Сахалине провели уникальную операцию по спасению краснокнижного животного

От боли даже голову поднять тяжело - вот и приходится целыми днями лежать. Так сильно пластиковая удавка сжала шею животного. Рядом с раненым товарищем - его сородичи. Волнорез находится как раз на месте миграции - тут их лежбище. Животные и так не самые приветливые, сейчас вошли в активный брачный период. Свою территорию охраняют агрессивно - им ведь невдомек, что двуногие пришли с миром и хотят помочь.

Пришлось пойти на хитрость. Дозу наркоза рассчитывали на глаз. Сориентироваться в размерах сивуча помогла съемка с дрона. Особь оказалась немаленькой - не менее 230 килограммов. Дальше - задача со звездочкой. Подплыть к ластоногим, чтобы усыпить зверя, но при этом не напугать.

К раненому зверю бригада спасателей подплывает, только когда зверь погружается в глубокий сон. Сородичи вторжением явно недовольны. В переговоры с людьми вступает вожак. После пары рыков, сивучи отступают, дав дорогу медикам.

Операцию проводят прямо на волнорезе. Перевозить животное в таком состоянии - значит потерять драгоценные минуты для спасения жизни зверя. Тем более, судя по беглому осмотру, сивуч уже давно страдал от боли.

"Чтобы свободно надеть данное кольцо на шею, животное должно быть достаточно молодым. То есть оно в своем глубоком детстве его надело, видимо, игралось с этим кольцом, ну и дальше снять не смогло. Дальше пошел рост животного, кольцо начало врезаться в шею", - объяснила Мария Чистяева, ветеринарный врач Приморского океанариума.

На некоторых участках шеи даже образовался некроз. Ветеринары сняли кольцо, обработали рану, удалили мертвую ткань и ввели животному специальный препарат-блокатор наркоза. Спасательную операцию уже называют уникальной.

"Это первый вообще опыт в России, когда с такого места работают с краснокнижным животным. Мы получили огромный опыт - и нельзя на этом останавливаться", - отметил Вячеслав Козлов, руководитель группы реагирования "Друзья океана".

На это место приплывают сивучи со всего Тихоокеанского региона - и многим из них требуется помощь, которую теперь можно будет оказать оперативно. Туристы заметили в округе еще одного сивуча с пластиковой удавкой на шее. Спасательная группа уже сформирована.