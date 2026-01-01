Россия ограничила ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

Россельхознадзор систематически выявляет карантинные объекты в грузах из Армении. Вследствие этого ведомство объявило об ограничении ввоза всей подкарантинной продукции из этой страны.

В службе напомнили, что с мая 2026 года она ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции. При этом ведомство неоднократно направляло в адрес армянской стороны информацию о нарушении поставок. Однако в июне было выявлено несколько новых случаев заражения поступивших из Армении орехов, сушеных персиков и сушеных томатов опасным вредителем - капровым жуком.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что все вышеуказанное свидетельствует о недостаточном контроле со стороны уполномоченного органа Армении, это вызывает недоверие к системе фитосанитарной сертификации. Отмечается, что неэффективность армянской службы по карантину и защите растений ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и ЕАЭС.