Людмила Чурсина работала до самой смерти: "Мои внучатые племянники нуждаются в моей зарплате"

Людмила Чурсина скончалась 10 июня на 85-м году жизни. Почти год актриса сражалась с раком.

Похоронят звезду "Угрюм-реки" в Санкт-Петербурге. Народная артистка СССР отказалась от места на Новодевичьем кладбище в Москве, хотя оно ей полагалось по статусу. Траурная церемония пройдет 12 июня на Сестрорецком кладбище.

Чурсина переехала из Москвы в Санкт-Петербург 13 лет назад. В свою небольшую квартирку на Суворовской площади в столице актриса возвращалась лишь на пару дней в месяце — только когда играла в единственном оставшемся в ее репертуаре спектакле "Два билета в Милан". В этой постановке Театра Армии она исполняла роль элегантной иностранки, которая разбила много мужских сердец.

Несмотря на свой почтенный возраст, актриса продолжала сниматься и в кино. Людмила Алексеевна работала до самой смерти, потому что считала, что обязана обеспечивать свою семью.

"Мои внучатые племянники нуждаются в моей зарплате. Пока жива и есть силы, буду работать на них. Должна их обеспечить. Эту клятву дала своей сестре", — призналась Чурсина в одном из интервью.

Напомним, с 1984 года Людмила Чурсина служила в Центральном академическом театре Советской Армии. Зрители навсегда запомнят Чурсину по ролям в фильмах "Угрюм-река", "Виринея", "Журавушка", "Донская повесть" и другим. В ее фильмографии более 100 работ.