Трамп пообещал Ирану массированную атаку в ночь на пятницу

Соединенные Штаты нанесут "очень мощные" удары по Ирану в ночь на пятницу. С угрозами выступил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он пообещал Тегерану массированную атаку.

Как заявил Трамп в интервью Fox News, у него всегда было одно предпочтение - взять остров Харк. В то же время, он не уверен, что такого хотят американцы: возможно, граждане США в нынешней ситуации хотели бы возвращения военных домой.

По мнению хозяина Белого дома, Иран сохранил около 20% имевшихся до начала конфликта запасов ракет. Американский лидер снова заявил, что ВС США уничтожили все иранские радары, противовоздушные средства и большую часть ракет. Трамп заявил, что планирует установить контроль над всем энергетическим рынком Ирана.