Максим Виторган устроил публичный скандал из-за могилы матери

Алла Балтер, мама Максима Виторгана, скончалась 14 июля 2000 года. Актрисе было 60 лет. Долгое время она сражалась с онкологическим заболеванием, но рак оказался сильнее.

Балтер умерла на руках у мужа, Эммануила Виторгана. Актер был вне себя от горя. Похоронили артистку на Ваганьковском кладбище. На могиле установили скромный памятник — одинокую колонну, на которой высечено имя актрисы и эпитафия "Мы с тобой", а рядом расположили огромный черно-белый портрет Балтер.

Эммануил Гедеонович после похорон впал в депрессию, не хотел жить и думал наложить на себя руки. Выбраться из этого состояния ему помогла Ирина Млодик. Рядом с ней актер обрел силы жить дальше.

Но в последние годы артиста упрекают в том, что он якобы забыл покойную жену и даже не ухаживает за ее могилой. Пользователи Сети написали в блог Виторгана, что он совсем не появляется на кладбище. Мол, ни сын, ни муж не ухаживают за последним пристанищем актрисы.

Эммануил Гедеонович после таких упреков отправился на погост, принес любимой букет белых роз и проверил, все ли там в порядке. Могила Балтер была в идеальном состоянии. Виторган опубликовал фото с кладбища, чтобы показать критикам, что они ошибаются.

Но сыну Виторгана это не понравилось. Максим отреагировал мгновенно. "Зачем оправдываться перед неизвестно кем? Пусть себе трындят", — написал актер.

Один из поклонников актрисы вступил в спор с Максимом. "Ваша мама — публичный человек. Территория не убиралась с зимы. Можно не ходить, если нет времени. Сейчас можно заплатить. Уберутся и наведут порядок", — написал он под комментарием Виторгана-младшего.

Максим устроил скандал, нагрубив подписчику. "Вы подработку ищете, что ли?" — отреагировал сын актеров.