Выставку портретов "1429 в лицах. МоскVа" представят в Наро-Фоминске 22 июня

Экспозицию, посвященную военнослужащим 1429-го полка, представят в Наро-Фоминске 22 июня, вход на выставку будет свободный, сообщили организаторы.

После Наро-Фоминска проект представят и в других городах Подмосковья, среди которых - Апрелевка, Клин, Кашира, Сергиев Посад и другие.

Уточняется, что в конце августа, ко Дню военного медика, планируется создать серию портретов медиков. В дальнейшем проект будет развиваться и по территориальному, и по профессиональному принципу: организаторы намерены готовить тематические выставки, посвященные танкистам, операторам БПЛА и представителям других военных специальностей.