Послам Германии, Великобритании и Франции изложили оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин объяснил Александру Ламбсдорфу, Найджелу Кейси и Николя де Ривьеру, что деятельность их руководства направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России.

Михаил Галузин напомнил послам, что стороной конфликта против России выступает коалиция западных держав, говорится в заявлении по итогам встречи, опубликованном на сайте МИД России. Дипломат подчеркнул, что она действует за счет и при прямой помощи западной "коалиции желающих".

Западным дипломатам разъяснили подходы России к урегулированию конфликта на Украине. Послам напомнили принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта. Как было подчеркнуто, основа урегулирования - устранение первопричин противостояния.