Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки

Министерство обороны сообщило, что ВС России установили полный контроль над восточной частью Константиновки в ДНР и вышли на ее северо-восточные окраины.

Кроме того, стало известно, что уничтожение окруженных подразделений ВСУ ведется в юго-западной части Константиновки и на территории металлургического завода.

Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка.

Как уточнили в Минобороны, в освобожденных кварталах Константиновки ищут и уничтожают отдельные разрозненных группы боевиков, а также одиночек.

Ранее 11 июня Минобороны объявило о взятии Роскошного в ДНР и Охримовки в Харьковской области. Читайте подробности на сайте "ТВ Центр".