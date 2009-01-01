Продюсеру Линды предъявили обвинение за кражу песен у Фадеева

Обвинение в крупном мошенничестве предъявлено продюсеру и директору певицы Линды. Михаил Кувшинов проходит в статусе обвиняемого по делу, связанному с правами на музыкальные произведения Максима Фадеева.

Как сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на источник, певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) проходит по делу в качестве свидетеля. Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Михаилу Кувшинову 14 мая.

Как установило следствие, По версии следствия, Кувшинов и другие неустановленные лица в 2009 году составили фейковые договоры, связанные с музыкальными произведениями композитора Максима Фадеева. В результате они незаконно приобрели на них исключительные права, причинив ущерб на сумму более миллиона рублей.