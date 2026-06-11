"Я не хочу жить": последние слова Людмилы Чурсиной потрясли ее близкую подругу

Людмила Чурсина скончалась 10 июня. Около года актриса боролась с раком, но болезнь оказалась сильнее. Похоронят народную артистку СССР в Санкт-Петербурге, это была ее последняя воля.

О том, как уходила Людмила Алексеевна рассказала ее подруга Юлия Пенкина. Пока у актрисы были силы, она выходила на сцену.

"Девять месяцев назад, в сентябре, Людмиле Алексеевне поставили диагноз. А у неё спектакли, их всего-то два, но она сказала, что не будет лечиться, пока не отыграет эти два спектакля. И только отыграв, поехала в Петербург. Я видела, что боли начинают мучить, но она себе не позволяла показать слабость", — поделилась Юлия.

Приятельницы виделись за три дня до смерти Чурсиной. "В воскресенье, я к ней домой приходила. С Людмилой Алексеевной сиделка жила из больницы, она держала связь с врачами. И вот в воскресенье, когда я пришла, увидела, что она уже не могла говорить — только губами шевелила", — призналась Пенкина.

Юлия позвонила племяннику актрисы, так как понимала, что состояние Чурсиной резко ухудшилось. На следующий день звезда "Угрюм-реки" оказалась в реанимации. 10 июня в 11:30 Людмила Алексеевна умерла.

За полгода до смерти актриса обронила фразу, которая потрясла ее подругу. Чурсина не хотела больше бороться.

"Сидели на террасе, болтали, и тогда впервые она сказала: "Я не хочу жить". Я испугалась, сжалась внутри вся, но тут же стала предлагать организовать какое-нибудь ее выступление. - "Нет, я не хочу". Я не знала, как уговорить. И не уговорила", — поделилась с МК Юлия.